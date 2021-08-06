Spora ve Sporcuya Hep Destek Tam Destek Bahçeşehir Koleji’nden
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları arasında ilk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcuların özel öğretim kurumlarında %100 burslu olarak okumalarına imkân sağlayan “Sporcu Öğrencilerin Eğitimde İş birliği Protokolü” imzalandı.
Protokol kapsamında; olimpik ve paralimpik spor dalları yarışmalarında; Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) ve Dünya Gençlik Olimpiyatlarında, Ulusal Spor Faaliyetlerinde (Ulusal Spor Faaliyetleri: Federasyonların Türkiye Şampiyonaları ve en üst ligleri ile Okul Sporları Türkiye Birincilikleri, ANALİG Türkiye Birincilikleri) son 2 yıl içerinde altın, gümüş, bronz madalya aldıklarını Bakanlık tarafından belgelendiren sporculara verilen kontenjanlar dahilinde, sınıflarını geçmek ve spor yaşamına devam etmek kaydı ile diplomalarını alıncaya kadar %100 eğitim bursu verilmesi sağlanacak.
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile sporcularımıza destek olmak amacıyla protokol imzalayarak Nevşehirli sporcu öğrencilerimize %100 eğitim bursu verilmesini sağladık. Hem şehrimize hem de sporcularımıza büyük başarılar getirmesi dileğiyle sporcularımızın her zaman yanındayız...
Büyük Bahçeşehir ailesine sen de katıl, sen de ayrıcalıklı ol!