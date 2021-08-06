Spora ve Sporcuya Hep Destek Tam Destek Bahçeşehir Koleji’nden

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları arasında ilk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcuların özel öğretim kurumlarında %100 burslu olarak okumalarına imkân sağlayan “Sporcu Öğrencilerin Eğitimde İş birliği Protokolü” imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı hem sporu hem de eğitimi hedeflemiş gençleri desteklemeye devam ediyor. Başarılı sporcu öğrencilerimiz, MEB’e bağlı özel öğretim kurumlarında %100 burslu olarak okuyabilecek.

Protokol kapsamında; olimpik ve paralimpik spor dalları yarışmalarında; Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) ve Dünya Gençlik Olimpiyatlarında, Ulusal Spor Faaliyetlerinde (Ulusal Spor Faaliyetleri: Federasyonların Türkiye Şampiyonaları ve en üst ligleri ile Okul Sporları Türkiye Birincilikleri, ANALİG Türkiye Birincilikleri) son 2 yıl içerinde altın, gümüş, bronz madalya aldıklarını Bakanlık tarafından belgelendiren sporculara verilen kontenjanlar dahilinde, sınıflarını geçmek ve spor yaşamına devam etmek kaydı ile diplomalarını alıncaya kadar %100 eğitim bursu verilmesi sağlanacak.

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile sporcularımıza destek olmak amacıyla protokol imzalayarak Nevşehirli sporcu öğrencilerimize %100 eğitim bursu verilmesini sağladık. Hem şehrimize hem de sporcularımıza büyük başarılar getirmesi dileğiyle sporcularımızın her zaman yanındayız...

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