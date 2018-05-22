SP Milletvekili adaylarını tanıttı

İl binasında düzenlenen basın toplantısına İl Başkanı Ali Doğan Simit’in yanı sıra Milletvekili adayları, teşkilat mensupları katıldılar.

Toplantıda konuşan İl Başkanı Ali Doğan Simit, 24 Haziran seçimlerinin ülkenin geleceğini büyük ölçüde etkileyecek seçimler olduğuna dikkat çekerken, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Cumhurbaşkanlığını, Saadet Partisinin de çok sayıda milletvekilliğini kazanarak ülkenin kötü gidişatına bir son vereceklerine inandıklarını dile getirdi.

Toplantıda Saadet Partisinin Nevşehir Milletvekili adayları Mustafa Aydemir, Abbas Büken ve Muammer Keçe kısa açıklamalarla kendilerini tanıttılar.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)