SP, DP ve VP'de değişim yaşanır mı?

Saadet Partisinde seçimlerde elde edilen başarısızlığın ardından 7 Yıla yakın süredir il başkanlığını sürdüren Ali Doğan Simit’in görevine devam edip etmeyeceği merak konusu. Hatırlanacağı üzere seçimlerin hemen öncesinde sağlık sorunlarıyla bir süre görevi başında bulunamayan Başkan Ali Doğan Simit, tedavi sürecinin ardından mümkün olduğunca partisinin başında durmaya gayret göstermişti.

Öte yandan Nevşehir’in tek akademisyen siyasi parti il başkanı Prof. Dr. Meliha Atalay’ın da 24 Haziran seçimlerinde elde edilen başarısızlığın ardından görevini bırakıp bırakmayacağı merakla bekleniyor. Seçim sürecinde özellikle maddi sorunlar nedeniyle göze batan bir siyasi çalışma yapamayan Vatan Partisi İl Başkanı Atalay’da yaklaşık 4 yıldır bu görevde bulunuyor.

Genel Başkanı bir başka siyasi parti listesinden seçime girip milletvekili seçilen, ittifaka girip milletvekili adayı bile çıkaramayan Demokrat Parti’de de İl Başkanı Murat Kul’un görevine devam edip etmeyeceği de önümüzdeki günlerde cevabını bulacak sorular arasında.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)