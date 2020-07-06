SP'de il başkanları ve müfettişleri toplantısı yapıldı

NEVŞEHİR(MHA) Saadet partisi il teşkilatı tüm dünyayı etkisi altına alan virüs nedeni ile bir süredir toplantıları erteledi. Genel merkez kararı ile toplantıları telekonferans sistemi ile yaptı.

Bu hafta sonu itibari ile de il başkanlığında yapılan telekonferans programı ile önce il divan toplantısı yapıldı.

Yapılan bu telekonferans toplantısında il ve ilçelerdeki ilçe başkanları başta olmak üzere tüm teşkilat birimleri görevli oldukları yerlerden katılarak çalışmalar hakkında bilgiler sundular, gündem değerlendirilmesi yapıldı.

Bu toplantının ardından genel merkezin düzenlemiş olduğu telekonferans programına katılarak il başkanları ve il müfettişleri toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya il başkanı Ali Doğan Simit ve bazı il yönetim kurulu üyeleri de katıldı.