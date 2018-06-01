Sözleşmeli Öğretmenliğe Hayır Dilekçeleri gönderildi

4/B’li eğitim çalışanlarının kadroya geçirilmesi hususundaki dilekçe kampanyasında Nevşehir ilinde TES. Sendika şubesine ulaştırılan tüm dilekçeler TES. Nevşehir şubesi tarafından kargo ile Türk Eğitim Sen genel merkezine gönderildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan şube başkanı Tayfur URGENÇ şu ifadelerde bulundu; Görev, yetki ve sorumlulukları aynı olan, aynı unvanı taşıyan öğretmenler aynı yasanın farklı maddeleri uyarınca istihdam edilmekte ve bu öğretmenler arasında idari mali ve sosyal hakları açısından farklılıklar bulunmaktadır. Bu statü farklılığı Anayasa ile güvence altına eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu eşitsizlik 4/B statüsünde istihdam edilen öğretmenlerin gelecek kaygısı taşımasına neden olmakta, motivasyonlarını bozmakta ve dolayısıyla bu durum eğitimin kalitesini düşürmektedir. Bunun yanında Eğitim çalışanları sözleşmeli ve kadrolu diye bir ayrıma tabi tutulmuş bu ayrımın kökten çözümlenmesi için sözleşmeli statüde istihdam edilen eğitim çalışanlarının 2011 seçimleri öncesinde yapılan düzenlemenin içeriğinde yer alan ifadeler doğrultusunda düzenleme yapılarak tüm eğitim çalışanlarının kadroya geçirilmesi gerekmektedir.