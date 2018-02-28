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'Söz yeter, icraat için beklenmemelidir!'

Türk Sağlık Sen Nevşehir Şube Başkanı Turgay Çetin, sağlık çalışanlarının yetersiz istihdam, iş yükü, şiddet, ekonomik kayıplar, yıpranma payı vb. sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulması ile ilgili basın açıklaması yaptı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 16:46
'Söz yeter, icraat için beklenmemelidir!'
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Çetin, “Sağlık çalışanları yetersiz istihdam, yoğun iş yükü, şiddet ve ekonomik kayıplar gibi çalışma hayatında birçok sorunla uğraşmaktadırlar. Çalışanlar, sorunlarına çözüm beklerken; sürekli müjdeler verip oyalamak, ortaya somut bir şeyler koymamak gibi bir anlayış adeta günü kurtaran bir gelenek halini almıştır. Başta yıpranma payı olmak üzere özlük haklarında iyileştirilmelerin yapılacağı yıllardır sadece söylenmektedir. Söylenmeye de devam etmektedir. Siyasilerimizin kamuoyuna müjde olarak sunduğu bu tür açıklamaları sürekli yaparken icraatın gereğini ise bir türlü ortaya koymamaları düşündürücüdür. 5 yıldır sürekli olarak yıpranma payı müjdesi verilmektedir ama ortaya çıkan somut bir adım yoktur. “Tasarı hazır”, “çalışıyoruz” gibi ifadelerle süreç devam ettirilmektedir. Cezaevlerinde görev yapan gardiyanlar KHK ile yıpranma payına bir günde kavuşurken, sağlık çalışanları 5 yıldır müjdelerle oyalanmaktadır. “Tasarı hazır”, “taslak yolda” gibi ifadelerle büyük bir beklenti oluşturulmakta fakat aradan biraz süre geçtikten sonra yine hayal kırıklığı ve hüsran yaşanmaktadır. Artık her 14 Mart Tıp Bayramı, yerine getirilmeyen ve bir sene sonraki tıp bayramında tekrar edilen müjdelerin verildiği bir tarihe dönüştürülmüştür. Çalışanlar müjde duymaktan usanmış, sözlere doymuştur. Kısacası sağlık çalışanları artık söz duymaktan yorulmuş, müjdeler dinlemekten sıkılmıştır. Herkes icraat görmek istemektedir. Türk Sağlık Sen ailesi olarak bizler, sağlık çalışanlarının bu beklentisinin karşılanması adına hazırlanan bir tasarı var ise bir an önce kamuoyu ile paylaşılmasını ve sosyal taraflar ile en kısa sürede istişare edilerek yasalaşmasını istiyoruz. Sayın Sağlık Bakanımızın iyi niyetli açıklamalarını görüyoruz lakin artık sözün yerini kanun maddelerinin aldığını görmek istiyoruz. Lafla peynir gemisi yürümüyor, kuru lafla karın doyurmuyordur. Bu nedenle yaklaşık 2 hafta öncesinden ilan ediyoruz; 14 Mart’ta yıpranma payı müjdesini değil, yıpranma payı ve diğer özlük haklarındaki iyileştirmelerin ete kemiğe bürünerek TBMM’den geçtiği bir icraat bekliyoruz” dedi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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