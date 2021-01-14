Son Dakika
Sosyal mesafeye aldırış eden yok
Türkiye'nin Korona Virüs mücadelesi sürerken, zaman zaman ortaya çıkan görüntüler vatandaşın özellikle sosyal mesafe konusunda ne kadar duyarsız olduğunu gözler önüne seriyor.
Nevşehir 14.01.2021, 11:47
NEVŞEHİR(MHA) Salgın nedeniyle alınan maske takma zorunluluğuna büyük bir oranda uyduğu gözlenen vatandaşın sosyal mesafenin de korunması gerektiğine pek aldırış etmediği görülüyor. Nevşehir il merkezindeki bir alış veriş merkezi önünde mağazanın açılmasını bekleyen onlarca vatandaşın sabahın erken saatlerindeki alış veriş telaşında yine bir sosyal mesafesizlik örneği daha sergilendi.