Sosyal mesafeye aldırış eden yok

NEVŞEHİR(MHA) Salgın nedeniyle alınan maske takma zorunluluğuna büyük bir oranda uyduğu gözlenen vatandaşın sosyal mesafenin de korunması gerektiğine pek aldırış etmediği görülüyor. Nevşehir il merkezindeki bir alış veriş merkezi önünde mağazanın açılmasını bekleyen onlarca vatandaşın sabahın erken saatlerindeki alış veriş telaşında yine bir sosyal mesafesizlik örneği daha sergilendi.

Bir an önce mağazaya girip alış verişlerini yapmak için adeta birbirleriyle yarışan vatandaşlara salgından korunmanın en önemli üç unsurundan birinin de sosyal mesafeyi de korumak olduğunu hatırlatan da olmadı.