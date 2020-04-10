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Sosyal mesafe ile Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı
KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK POLİS TEŞKİLATI’NIN KURULUŞUNUN 175.YILDÖNÜMÜ SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYGUN BİR ŞEKİLDE KUTLANDI.
Nevşehir 10.04.2020, 14:18 10.04.2020, 14:52
Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175.yıldönümü sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde kutlandı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175. Yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı. Törende İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay’ın yanı sıra emniyet mensuplarının sosyal mesafe kurallarına göre çelenk sunumu yapılması dikkatlerden kaçmadı.