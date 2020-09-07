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Sosyal medyadan şantaj yapan şahıs suçüstü yakalandı
Nevşehir’de sosyal medya hesabından tanışmış olduğu kişinin özel fotoğraflarını alarak şantaj yapan şahıs yakalandı.
Nevşehir 07.09.2020, 16:01 07.09.2020, 16:40
Nevşehir’de sosyal medya hesabından tanışmış olduğu kişinin özel fotoğraflarını alarak şantaj yapan şahıs yakalandı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.B. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.