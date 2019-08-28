Sosyal konutta öğrenciler konaklayabilecek

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Acıgöl Meslek Yüksek Okulunun bu yıl faaliyete geçmesinden dolayı, Acıgöl Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait Sosyal Konutların bu öğretim yılında İlçede eğitime başlayacak öğrencilerin konaklaması için Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesine devri yapıldı. Sosyal konutun devri için hazırlanan protokolü Rektör Mazhar Bağlı ve Kaymakamı Doğukan Koyuncu imzaladılar.

Acıgöl Meslek Yüksek Okulunun açılmasındaki katkılarından dolayı Kaymakam Doğukan Koyuncu, başta Rektör Mazhar Bağlı‘ya, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş’a, Üniversite yetkililerine teşekkürlerini ifade etti.