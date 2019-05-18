Songül Aktaş Kız Öğrencilerle İftarda

Ürgüp Kredi Yurtlar Müdürü Gülçin Gültekin, Songül Aktaş’a yurdun durumu ile öğrenciler hakkında bilgiler verdi ve ziyaretlerinden duydukları memnuniyetlerini ifade ederek, kendilerine teşekkür etti.

İftarda öğrencilerle sohbet eden Songül Aktaş ve davetliler, tüm öğrencilerin ve yurt personellerinin Ramazan Ayını kutladı, öğrencilerin istek ve taleplerini dinlediler, sınavlarında başarılar dilediler.

Öğrenciler ise Songül Aktaş’a ve davetlilere iftar programına katılımlarından dolayı teşekkür ettiler.

Songül Aktaş’ın katıldığı öğrencilerle iftar buluşmasında; Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer’in eşi Zuhal Ünlüer eşlik ederken, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’nın eşi Sevda Bağlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ün eşi Melahat Aktürk, Nevşehir Kredi Yurtlar Müdürü Canan Karadeniz, Ürgüp Kredi Yurtlar Müdürü Gülçin Gültekin ve öğrenciler hazır bulundu.