Son yıllarda Nevşehir’e atanan en geç kaymakamlardan

NEVŞEHİR(MHA) Aslen Konyalı olan Erdoğan 1995 yılında Ankara’ da doğmuş olup aslen Konyalı. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’ da tamamladıktan sonra Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümünden 2017 yılında mezun oldu.

2013-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığında görev yaptı. Kaymakam 2018 yılında Çanakkale Kaymakam Adayı olarak ataması yapılarak Mülki İdare Amirliği hizmetine başlamış olup İçişleri Bakanlığının Olurlarıyla 28.05.2018 tarihinde ilçe Kaymakamlığına vekâleten atandı.