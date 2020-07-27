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Son günleri bekleyenler çok
31 Temmuz Cuma günü tarihiyle başlayacak bayram tatili mübarek kurban bayramı öncesinde kurbanlık fiyatlarının birçok kesime göre oldukça pahalı olduğu ifade ediliyor.
Nevşehir 27.07.2020, 12:54
NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Hayvan Pazarında henüz istenilen hareketliliğe ulaşamayan kurban satışlarının bayrama bir kaç gün kala daha da yoğunlaşacağı gözleniyor.
Geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl kurbanlık almak isteyenlerin büyük bir bölümünün büyükbaş hayvana yöneldiği ifade edilirken, bu nedenle küçükbaş hayvan sayısının pazarda büyükbaş hayvana nazaran daha az olduğu belirtildi.