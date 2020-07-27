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Son günleri bekleyenler çok

31 Temmuz Cuma günü tarihiyle başlayacak bayram tatili mübarek kurban bayramı öncesinde kurbanlık fiyatlarının birçok kesime göre oldukça pahalı olduğu ifade ediliyor.

Nevşehir 27.07.2020, 12:54
Son günleri bekleyenler çok
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NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Hayvan Pazarında henüz istenilen hareketliliğe ulaşamayan kurban satışlarının bayrama bir kaç gün kala daha da yoğunlaşacağı gözleniyor.  

Besicilerin büyük bölümünün elinde küçük ya da büyükbaş hayvan kalmaması için son hafta fiyatları biraz daha düşürmesi Vatandaşın en büyük beklentisi durumunda.  

Geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl kurbanlık almak isteyenlerin büyük bir bölümünün büyükbaş hayvana yöneldiği ifade edilirken, bu nedenle küçükbaş hayvan sayısının pazarda büyükbaş hayvana nazaran daha az olduğu belirtildi. 

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