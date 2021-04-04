Sokak Hayvanlarının En Güzel Fotoğrafını Çeken Öğrenciler Ödüllendirildi

4 Nisan Dünya Çocuk Hayvanları Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, sokak hayvanlarını en güzel fotoğraflayan çocukları ödüllendirmek amacıyla bir fotoğraf yarışması düzenlendi.

İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin katılabildikleri ve başvuruların internet üzerinden kabul edildiği yarışmaya çok sayıda öğrenci katıldı.

Jüri heyetinin değerlendirmesi sonucu dereceye giren fotoğraf sahibi öğrencilerin ödüllendirilmesi amacıyla Hayvan Kasabası’nda tören düzenlendi.

Törene; Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve eşi Nejla Savran ile birlikte başkan yardımcıları Mustafa Alevli ve Nafiz Dirikoç, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sevinç Sesveren Atılgan, Veteriner İşleri Müdürü Metin Başbuğ, Anadolu Hayvan Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Nevşehir İl Temsilcisi Sevinç Dörtkol, dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı.

Savran, burada dereceye giren Gülizar Naz Vatandaş, Ekrem Kestiren ve Ceyda Özdemir isimli öğrencileri tebrik ederek madalya ve hediyelerini takdim etti.

Sokakta yaşayan hayvanlarımızı korumak, kollamak ve onlar için en iyi şartları oluşturmanın her birimizin hem insani hem vicdani görevi olduğunu belirten Savran, “İyi bir insan olmak, hayatı sevmek, mutlu olmak; insanı, doğayı, hayvanları yani yaşamı oluşturan her şeyi sevmekle başlar” dedi.

Savran, “Hayvanlara karşı her çeşit kötü muamele ve uygulamalar yasaklanmış ve kanuni müeyyidelere bağlanmıştır. Hayvanları korumak ve kollamak, hepimizin görev ve sorumlulukları arasında yer almakta. Toplum olarak tüm canlıların ve hayvanların korunmasına özen göstererek, özellikle çocuklarımızı hayvan sevgisiyle dolu ve hayvan haklarına saygılı bireyler olarak yetiştirmeliyiz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Savran daha sonra öğrenciler ile birlikte Hayvan Kasabası’nı gezdi.