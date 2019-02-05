Şoförlere Trafik Eğitimi Verildi

İlimizde faaliyet gösteren Öğrenci Servis Yetkilileri ve Şoförlerine servis yönetmeliği ve trafik kuralları hakkında yaklaşık 100 kişinin katılımıyla ve Halk Otobüsü Taşımacılığı yapan Yetkililer ve Şoförlerine yaklaşık 50 kişilik katılım ile;

Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Başpolis Memuru Mehmet YILDIRIM’ın katılımı ile Trafik Eğitim Semineri düzenlendi, düzenlenen eğitim seminerlerine Nevşehir Şoförler Odası Başkanı seçilen Mustafa DÜZGÜN’ de katılarak teşekkür etti.