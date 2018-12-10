Soba Zehirlenmelerine Dikkat

Açıklamada; “Kış aylarında sobanın yanlış kullanılması veya yanlış maddelerin yakılması bacaların yeteri kadar temizlenmemesi sonucunda ortaya çıkan zehirli gazın teneffüs edilmesi, soba zehirlenmeleri ve takibinde ölümlere yol açıyor.

Karbon monoksit zehirlenmesinin belirtileri; şiddetli baş dönmesi, güçsüzlük ve halsizlik, baş dönmesi, görme kaybı, unutkanlık, bulantı ve kusma, göğüs ağrısı, bayılma, dikkat bozukluğu, karın ağrısı, denge bozukluğu. Bu belirtiler varsa, ortamda gaz sızıntısı varsa karbon monoksit zehirlenmesinden şüphelenilmeli bir an önce ortam havalandırılmalı ve imkan dahilin de etkilenenler o ortamdan çıkartılmalı ve 112’ye haber verilmelidir.

Ucuz bir kömür ile kıyaslandığında o kadar da ucuz olmayan hayatınızı tehlikeye atmayın. Bacanızı bir sene içerisinde en az iki defa temizletmeli ve tıkanıklıklardan arındırmalısınız, tavanınız soba bacasından ve bacanız çatıdan en az bir metre kadar yukarıda olmalıdır, baca üzerine baca şapkası taktırılmalı, bacanın bu şekilde tıkanması engellenmelidir, soba yakılırken tamamı doldurulmamalı, yandıktan bir süre sonra yakılacak maddeler eklenmelidir, sobanın maksimum dörtte üçü doldurulmalı, daha fazlası doldurulmamalıdır, sobaya yakın yerlerde uyunmamalı, mümkünse belli zaman aralıklarıyla kalkılıp soba kontrol edilmelidir, 2 saat arayla sobanın bulunduğu odanın camları açılmalı ve havalandırılmalıdır, sobanın çabuk yanması için benzine başvurulmamalıdır.”