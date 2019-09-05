SKG İl Müdürü Polat'dan Borsa Başkanı Salaş’a Veda Ziyareti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kararnamesi ile Nevşehir Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü görevinden Hakkari Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne atanan Erdin Polat, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş'a veda ziyaretinde bulundu.

Polat; ‘Göreve geldiğim sürede her zaman Sayın Salaş’ın desteğini aldım. Tüm kurumlarla iyi ilişkiler içinde olduk. Nevşehir Ticaret Borsasıda bu kurumların başında geliyor. Yeni görev yerim olan Hakkari'ye gitmeden önce sayın başkanımı ziyaret etmeden gitmek istemedim. Burada güzel anılarımız ve dostluklarımız oldu. Nevşehir'i ve Nevşehir’lileri unutmamız mümkün değil. Bu güne kadar Nevşehir'e hizmet etmenin büyük onur, gurur ve mutlululuğunu yaşadım. Şimdi Hakkari’ye gidiyorum. Bu makamlar gelip geçici, ama dostluklar bakidir. Biz sizleri dost biliyoruz ve bundan sonra da sizlerle görüşmek arzusundayız. Benim bir hakkım varsa helal olsun sizlerdende helallik istiyorum” ifadelerini kullandı.

Polat’a ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ise, İlimizden Hakkari SGK İl Müdürlüğüne atanan Polat’a, yeni görev yerinde başarılar diledi ve kendilerine günün hatırası olarak, Kapadokya yöresine ait el işlemeli çini tabak hediye etti.

İlimizden Hakkari SGK İl Müdürlüğüne atanan Erdin Polat, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra, helallik isteyip, ayrıldı.