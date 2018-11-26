"Sizin En Hayırlınız Hanımlarına Karşı En İyi Davranandır"

Kadına yönelik şiddet, ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen, coğrafi sınır, ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada ve kültürlerde yaygın olarak görülen evrensel bir sorundur. Kadına yönelik şiddetle mücadele, Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmeler ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla devletin öncelikli sorumluluklarından birisi olarak tanımlanmaktadır. Devlet olarak kadınlarımızın önündeki engelleri kaldırmak için tarihi reformlar gerçekleştirilmiştir. Bunların en önemlilerinden biri, 2012 yılında çıkarılan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanundur. Bu kanunun çıkması şiddete maruz kalan kadınlarla ilgili gerçeklerin ortaya çıkması için atılan tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Kadına yönelik şiddetle mücadele için hazırlanan illerdeki eylem planları bu sebeple büyük önem taşımaktadır.

Kadına yönelik şiddetin var olduğu bir toplumda, özgürlük söz konusu olmayacağı gibi ülkeye de refah getirmeyeceği aşikardır. Dünya üzerinde kadınını eve kapatan gelişmiş tek bir toplum yoktur. Şiddeti yenememiş toplumlarda demokrasiden söz etmek ise mümkün değildir. Hukukun üstünlüğünü, eşit yurttaşlığı, insan haklarını ve demokrasiyi yerleştirmek için kadına yönelik ayrımcılığı ve şiddeti silmek zorundayız.

İnsan hakları mücadelesinde ve kadına yönelik her türlü ayrımcılığı; emeğine, bedenine ve kimliğine yönelik şiddeti reddediyor, demokrasiye ve eşit yurttaşlığa gönülden bağlı herkesi omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz. Esasen bu mesele sadece ülkemizin değil tüm dünyanın sorunudur.

Asıl mesele, cinsiyetten öte insana bakış açısı ve insana verilen değer meselesidir. Bizim medeniyetimiz ve kültürümüz her işin başına insanı koyar. İnsana bakışımızın bozulduğu bir yerde, kadına bakışın da sağlıklı olması mümkün değildir.

Bu duygu ve düşüncelerle 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü”’nde Nevşehir Valiliği olarak; tüm kadınlarımızın yanında ve destekçisi olduğumuzu belirtir, mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada hiçbir şiddete maruz kalmadan yaşamalarını diliyor, kadınların toplumda hak ettiği yere ulaşmasındaki tüm engellerin kalktığı bir dünya diliyorum. dedi