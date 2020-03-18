“Siz İsteyin, Biz Ayağınıza Kadar Getirelim”

Belediye Başkanı Arı, tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel çapta insan sağlığını tehdit eden koronavirüse karşı belediye olarak tüm tedbirleri aldıklarını ve virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar, kamu binaları ve toplu taşıma araçlarının düzenli olarak dezenfekte edildiğini söyledi.

Arı, “Bizler de üzerimize düşen tedbirleri alıyor, atılması gereken her adımı titizlikle yerine getiriyoruz. Çünkü vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı ve hizmet aldığı birimlerimizde de temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Bu aşamada hemşehrilerimiz başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm kurumlarımızın tavsiyelerini panik yapmadan harfiyen yerini getirmeli. Bizler tüm kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.

Arı, küresel çapta insanlığı tehdit eden virüsün yayılmasının önlenmesi noktasında ülke olarak önemli bir mücadele verildiğini ve bu süreçte salgının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere ve getirilen kurallara harfiyen uyulması gerektiğini vurguladı.

Tüm vatandaşların üzerine düşen sorumluluğu eksiksiz bir biçimde yerine getirerek kişisel hijyenlerine önem göstermesini ve sokağa daha az çıkma gibi uyarıları dikkate almalarını isteyen Arı, evlerinden çıkmak istemeyen veya çıkamayan yaşlı ve engelli ile kronik hastalara belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Bu amaçla, Nevşehir’de yaşayan tüm yaşlıların, engellilerin ve kronik hastaların market ve eczane alışverişlerinin yapılarak her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi için bir ekip oluşturduklarını ifade eden Arı, bu kişilerin söz konusu taleplerini Nevşehir Belediyesi’nin 0384 2134936 numaralı telefonuna iletebileceklerini belirtti. Arı, “Tedbirli davranarak ve önlemlerimizi alarak riski ortadan kaldırabiliriz. Omuz omuza vererek bu zorlukları da hep birlikte aşacağız. Yayılmayı engellemek için bazı alışkanlıklarımızı değiştirmemiz şart. Zorunlu durumlar dışında evden çıkmamak, zor da olsa sevdiklerimizle, dostlarımızla aramıza fiziksel mesafe koymak zorundayız. Bu süreçte belediye başkanı olarak bilhassa ben ve bütün ekibim 7 gün 24 saat halkımızın hizmetindeyiz. Yaşlılarımız, kronik hastalarımız ve engellilerimizin her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi için hepimiz seferber olmuş durumdayız. Bu durumdaki kişiler veya yakınlarının bize ulaşması durumunda yaşlılarımızın, hastalarımızın ve engellilerimizin market ve eczane alışverişleri görevli personellerimiz tarafından gerçekleştirilecektir. Sağduyu ile hareket ettiğimiz takdirde ve alınan önlemler neticesinde bu süreci sorunsuz biçimde geçireceğimize inanıyor, tüm hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum.” dedi.