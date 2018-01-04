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Sistemler Değişir, Altınyıldızın Başarısı Değişmez

Son on yıldır Üniversite Giriş Sınavında Nevşehir’de ilk dereceleri kazanarak, Türkiye’nin en başarılı Liseleri arasında yer alan Altınyıldız Liseleri, değişen sınav sistemi sorunlarını ilk günden çözerek, öğrencilerini 2018 YKS’ye emin adımlarla hazırladı.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:48
Sistemler Değişir, Altınyıldızın Başarısı Değişmez
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Altınyıldız Koleji öğrencileri hafta içi ve hafta sonu derslerinde elde ettikleri kazanımları deneme sınavları ile pekiştirmektedirler.

2018 Üniversite sınavlarına hazırlanma sürecinde eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde hafta içi ve hafta sonu derslerinin yanı sıra titizlikle uygulanan deneme sınavları, her bir dersten her hafta gerçekleşen tarama sınavları ayrıca hafta içi her gün 1 ders saati süresince gerçekleşen birebir etütler öğrencilerimizin Türkiye ve Nevşehir derecelerine daha emin adımlarla ilerlemesini sağlamaktadır.

Her yıl bir önceki yıla göre daha üst bir başarıyı yakalama çabasında olan Altınyıldız Koleji öğrencilerine üstün başarılar dileriz.

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