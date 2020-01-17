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Sinan Uzun artık gollerini Nevşehir Belediyespor için atacak
Nevşehir Belediyespor, Forvet Hattı İçin Tff 2. Lig Ekiplerinden Ergene Velimeşe Forması Giyen Sinan Uzun İle Anlaşma Sağladı.
Nevşehir 17.01.2020, 14:44 17.01.2020, 15:02
Nevşehir Belediyespor, forvet hattı için TFF 2. Lig ekiplerinden Ergene Velimeşe forması giyen Sinan Uzun ile anlaşma sağladı. Daha önce kariyerinde 3 şampiyonluk kupası bulunan 29 yaşındaki forvet oyuncusu ligin ikinci devresinde gollerini Nevşehir Belediyespor için atacak.
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, forvet hattını Sinan Uzun ile güçlendirdi. Kırmızı beyazlı ekip, ligin ilk devresinde Ergene Velimeşe forması giyen oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Futbola Balıkesirspor alt yapısında başlayan Sinan Uzun, kariyerinde daha önce Aydınspor, Bergama Belediye, BB Erzurumspor, Menemen Belediye, Pazarspor ve Kırşehir Belediye gibi kulüplerin formasını giydi.