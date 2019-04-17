MTA Genel Müdür Yardımcılığı yaptığı dönemden beri sağlam bir hukukları olduğunu ifade eden Yörükoğlu, yeni dönemde Bor Enstitüsü adına da Nevşehir' in ayrı bir yeri olacağına ve bunun ilk adımlarının atılmaya başlandığını anlattı.

Ziyaretten oldukça memnun kaldığını ifade eden Belediye Başkanı Arı, “İkili ilişkilerimizle beraber bu şehre değer katmaya devam edeceğiz. Kadim Dostum Abdülkerim Yörükoğlu’nun ‘şimdi dostluk zamanı’ diyerek ve dostluk armağanı olarak Enerji Bakanımızın da konuşmacı olarak katılacağı Uluslararası Bor Sempozyumunu Nevşehir’de düzenlemesinden oldukça memnun olduk. Bu şehir uluslararası projelerin ve sempozyumların merkezi olacak.” diye konuştu.

17 Nisan 2019 Çarşamba günü başlayacak olan Uluslarası Bor Sempozyumu Hacıbektaş Veli Üniversitesi'nde gerçekleşecek ve üç gün sürecek. Programın açılış konuşmasını yapmak üzere Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bu gece geç saatlerde ilimize geldi.