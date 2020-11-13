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Silindir ile kamyon arasına sıkışan işçi öldü
Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde çalışan işçi yol yapımında kullanılan silindir ile kamyon arasına sıkışarak hayatını kaybetti.
Nevşehir 13.11.2020, 15:11
Alınan bilgiye göre, bu sabah saatlerinde Gülşehir ilçesine bağlı Emmiler köyündeki yol yapım çalışmasına katılan N.V. (65), yakıt aktarımı yaptığı iş makinesi ile kamyon arasına sıkıştı. Meydana kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde N.V.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.