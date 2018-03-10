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Sığınmacı kadınlar Kapadokya’da buluştu

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlediği ve bu yıl 11.si düzenlenen Kapadokya kadın buluşmasına bin 600 sığınmacı, mülteci ve Türk kadının katılımıyla gerçekleşti.Sığınmacılar...

10 Mart 2018 Cumartesi 14:54
Sığınmacı kadınlar Kapadokya’da buluştu
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Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlediği ve bu yıl 11.si düzenlenen Kapadokya kadın buluşmasına bin 600 sığınmacı, mülteci ve Türk kadının katılımıyla gerçekleşti.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen programa Suriye, Irak İran, Afganistan Somali, Sudan ve Özbekistan’dan gelen yaklaşın bin 600 kadın katıldı. SGDD Derneği genel koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak yaptığı açıklamada, "Türkiye Dünyada en çok mülteci ve sığınmacıya kapılarını açmış ülke konumdadır. Bizde SGDD olarak 8 Mart Dünya Kadınlar gününde mülteci kadınlarının da unutulmadığını göstermek için bu buluşmayı düzenliyoruz. Kapadokya’nın farklı yerlerini gezerken kendi dillerinde tanıtımını yapıyoruz. Bu anlamlı organizasyon için Göç İdaresine, Nevşehir Valiliğine, etkinliğe destek veren Birleşmiş Milletler kadın komisyonuna, UNİCEF’e, İngiltere Büyük elçiliğine, GIZ Alman derneğine ve bu organizasyonun güvenliğini sağlayan Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz” dedi. Avanos Amfi tiyatroda gerçekleştiren etkinlikte Kapadokya’nın simgelerinden sıcak hava balonu kaldırıldı. Burada 500 mülteci kadın tarafından hazırlanan bohçaya kadınlar tarafından kendi dillerinde hüzünlerini, umutlarını ve acılarını yazdı.
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