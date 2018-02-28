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Sigara paketi içerisinde esrar ele geçirildi

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan şahısların sigara paketinden esrar ele geçirildi.

28 Şubat 2018 Çarşamba 13:41
Sigara paketi içerisinde esrar ele geçirildi
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Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan şahısların sigara paketinden esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde ve şahısların üzerinde yapılan arama sonrasında ise R.U. ve B.I.’nın sigara paketlerinde esrar ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan R.U. ve B.I. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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