Sıfır Atık Projesi, Nevşehir Belediyesi Tarafından Uygulanmaya Başlandı

Atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanmasını amaçlayan Sıfır Atık Projesinin Nevşehir Belediyesi’nin tüm hizmet alanlarında etkin bir şekilde uygulanabilmesi için Kağıt, Cam, Metal, Plastik atıkların ayrı ayrı toplanması için karton kutuların dağıtımı yapıldı.

2023 yılı hedefleri doğrultusunda, temiz üretim ve ekonomik ilkeler çerçevesinde sıfır atığa ulaşmak adına, atıkların geri kazanım oranının en üst seviyeye çıkarılması için atık yönetimi alanındaki çalışmalar çerçevesinde Nevşehir Belediyesi tarafından Makine İşletme Şefliği alanında Geçici Atık Depolama Tesisi oluşturuldu.

Hizmet birimlerinden ayrı ayrı kutularda toplanan katı atıklar, burada yine ayrı ayrı bölümlerde yer alan ve Kağıt, Cam, Metal, Plastik, Tehlikeli Atık ve Atık Yağ-Pil bölümlerinde konteynerlerde depolanıyor.

İsteyen vatandaşlarda ayrıştırılmış atık maddelerini Makine İşletme Şefliği’ ndeki Geçici Atık Depolama Tesisine teslim edebilecekler.

Geçici Atık Depolama Tesisindeki konteynerlerde biriktirilecek atık maddeler, daha sonra atık toplama konusunda yetkili olan geri dönüşüm firmasının çalışanları, geri dönüşüm ana merkezine taşıyacak.