Şifa Meydanı ve Devlet Hastanesi Çevresinde Asfalt İçin Son Hazırlıklar

Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce Şifa Meydanı ve Devlet Hastanesi çevresinde başlatılan altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte sıcak asfalt serimi için hazırlıklar başladı.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Şifa Meydanı ve Devlet Hastanesi çevresinde yetersiz kalan altyapıyı yenilemek ve bölgede yağmur suyu hattı oluşturulması için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Fen İşleri Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenen ve ilk kez yağmur suyu hattı döşenen bölgede sıcak asfalt serimi için hazırlıklara başlandı.

Asfalt serimi öncesinde zemin iyileştirme ve PMT serimi başlatılan bölgede bu çalışmaların da gerçekleştirilmesi ile birlikte çevre düzenleme çalışmalarına ağırlık verilecek.



