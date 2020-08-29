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Şifa Köprülü Kavşağı’nda Çalışmalar Başladı
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Şifa Köprülü Kavşağı’nda gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmalarında incelemelerde bulundu.
Nevşehir 29.08.2020, 08:30
Belediye Başkanı Rasim Arı, dilatasyon arası boşluklar nedeniyle tehlike arz eden Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki Şifa Köprülü Kavşağı’nda gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin şantiye sorumlularından bilgiler aldı.
Alt bölümü trafiğe kapatılan köprülü kavşakta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaklaşık 3,5 milyon liralık bir harcama ile bakım ve iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirileceğini belirten Arı, istinat duvarları çelikle güçlendirilecek olan köprünün kısa süre içerisinde yeniden trafiğe açılacağını kaydetti.