Şifa Köprülü Kavşağı’nda Çalışmalar Başladı

Belediye Başkanı Rasim Arı, dilatasyon arası boşluklar nedeniyle tehlike arz eden Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki Şifa Köprülü Kavşağı’nda gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin şantiye sorumlularından bilgiler aldı.

Alt bölümü trafiğe kapatılan köprülü kavşakta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaklaşık 3,5 milyon liralık bir harcama ile bakım ve iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirileceğini belirten Arı, istinat duvarları çelikle güçlendirilecek olan köprünün kısa süre içerisinde yeniden trafiğe açılacağını kaydetti.

Her gün binlerce aracın ve yayanın kullandığı Şifa Köprülü Kavşağı’ndaki sorunun çözümü noktasında katkılarından dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’e, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile İl Başkanı M.Rauf Yanar’a teşekkür eden Arı: “Şifa Kavşağı memleketin çok ciddi bir sorunuydu. Bir buçuk yıllık çalışmamızın sonucunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın desteğiyle bu sorunu çözüyoruz.” dedi.