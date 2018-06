'Şiddetin en önemli kaynağı saygısızlık'

Kapadokya FM radyosunda, Görmeyen Gözler Programının konukları Nevşehir Valiliği Kadın – Erkek Eşitlik Birimi Sorumlusu Şermin Açıkgöz ve son yıllarda Nevşehir’de çok sayıda sosyal projede aktif olarak görev alan Avukat Sema Yurtbilir Yavuz idi.

Programda valilik bünyesinde kurulan kadın –erkek eşitlik biriminin çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktarılırken, Nevşehir’de kadına yönelik şiddet olayları da değerlendirildi.

Şiddetin en önemli sebeplerinden birinin insanların birbirlerine yeterince saygılı olamamaları olduğunu kaydeden Kadın – Erkek Eşitlik Birimi Sorumlusu Şermin Açıkgöz, “Bence şiddetin en önemli sebebi saygısızlık. Saygının olmadığı bir yerde sevginin olması düşünülemez. Sevginin olmadığı her şey ise şiddeti doğurur. Tohumunu ektiğimiz her saygısızlık sadece insana karşın değil her canlıya karşı şiddeti de beraberinde getirecektir. Şiddet eğitimi aileden başlıyor. Çocuklarımıza kızsa bebek alırken, erkek çocuğuna oyuncak silah alıyoruz. Bu ister istemez çocuğun ileriki yıllarına, gelişim sürecine yansıyor” ifadelerinde bulundu.

Programda Av. Sema Yurtbilir Yavuz ise aile içi şiddet konusunda özellikle bayanların yapmaları gerekenler, Nevşehir’de karşılaşılan şiddet olayları ve hukuki boyutları hakkında bilgiler aktardı.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)