SGK’ya prim borcu bulunanların dikkatine

NEVŞEHİR(MHA) Konuya ilişkin açıklamada; “Bilindiği üzere, 7159 Sayılı Kanunla, 7143 Sayılı Kanuna Geçici 2. Madde eklenmiştir. Bu ek madde ile Kurumumuza olan prim borçlarını 7143 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırmış olmasına rağmen, ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek veya eksik ödeyerek Kanun hükmünü ihlal edenler, ihlale sebep olan ödenmemiş tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanan geç ödeme zammı ile birlikte 28.02.2019 tarihine kadar ödemeleri halinde 7143 Sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmaya devam edeceklerdir. Söz konusu düzenleme ile Kurumumuza borcu bulunan işverenler ya da sigortalılardan, bu borçların yapılandırılması için 7143 Sayılı Kanun kapsamında müracaatta bulunmuş olmasına rağmen ödeme yükümlülüklerine riayet etmeyenlere, ödeme vadeleri 28 Şubat 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu kapsamdaki İşverenlerimiz; Kurumumuzla anlaşmalı herhangi bir bankaya müracaat ederek, sistemde yüklü bulunan 7143 Sayılı Kanun kapsamında kayıtlı borçlarını 28 Şubat 2019 tarihine kadar ödeyerek, tarihin en avantajlı borç yapılandırması olan 7143 Sayılı Kanun kapsamında sağlanan ödeme kolaylıklarından istifade etmeye devam edecekleri gibi; Uygulanmış ve uygulanacak bileşik bazlı faizler ve gecikme cezalarından, Yapılandırma müracaatına binaen, tahakkuk etmiş, kapsamdaki İdari Para Cezalarının hem yarısını sildirme, hem uygulanmış/uygulanacak bileşik bazlı faizler ve gecikme cezalarından, İhalelere giriş ve hak ediş ödemelerinde sorun yaşamamaları, Sigorta Prim Teşvik Uygulamalarından faydalanabilmeleri, Tatbik edilmiş Hacizlerden kurtulmaları, İcra takibi gibi cebri tahsil uygulamalarına muhatap olmamaları, Başlıkları altında toplanacak avantajlardan istifade edebileceklerdir. Söz konusu yapılandırma müracaatında bulunan, 4/b (Bağ-Kur) ve Primini kendisi ödeyen diğer Sigortalılarımız ise; Bağ-kur (4/b) sigortalılarımızdan, daha önceki Kanunlar kapsamında durdurulmuş sigortalılık sürelerini yapılandırma kapsamında ihya etmek için müracaatta bulunup ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar da dâhil olmak üzere, yapılandırmadan kaynaklanan ödeme yükümlülüğünü yerine getirememiş olan sigortalılarımız, 28 Şubat 2019 tarihine kadar öncelikle İl Müdürlüğümüze Müracaat Ederek, ödemeleri gereken tutarları tespit ettirip, anlaşmaları bankalardan ödemek suretiyle, 7143 Sayılı Kanunla sağlanan ödeme avantajlarını yeniden kazanmış olacaklardır” denildi.