SGK’dan şehit ve gazi ailelerine iftar programı

İftar yemeği öncesi İl Müdürü Vekili Erdin Polat, gazi ve şehit aileleriyle bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi.

İl Müdürü Polat, tüm şehitlerimizi rahmetle andıklarını belirterek, Ramazan- ı şerifin ülkemiz, Milletimiz, bütün İslam ve insanlık alemi için hayırlara vesile olmasını, birlik, dirlik içinde, muzafferiyet müjdeleri taşıyan bayram temennisinde bulundu.

Polat, Kurum olarak her daim gazi ve şehit aileleri başta olmak üzere Milletimizin yanında ve hizmetinde olduklarını dile getirdi.

İl Müdürlüğü yemekhanesinde düzenlenen programa İl Müdürü Erdin Polat, İl Müdür Yardımcısı Saniye Yazgı, Gökhan Poyraz ve İl Müdürlüğünün bekar olan çalışanları ile gazi ve şehit ailelerinin yanı sıra iş kazası geçiren sigortalı yakınları ve Kurum emeklilerinin katıldığı program sonunda tüm şehitlerimizin ruhu için okunan Kuranı Kerimin ardından yapılan dua ile sona erdi.