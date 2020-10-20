SGK İl Müdürü Baltacı'dan NTB Başkanı Salaş'a Ziyaret

Nevşehir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Mehmet Baltacı ve beraberindeki heyet Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş’ı makamında ziyaret etti.

2020 Yılı Bilgilendirme ve Rehberlik faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Borsa Başkanı İbrahim Salaş ile bir araya gelen İl Müdürü Baltacı, Başkan Salaş'a Sosyal Güvenlik Bilgilendirme ve Rehberlik Kılavuzu ve bilgilendirme broşürlerinden vererek, istihdam ve teşvikler ile COVİD-19 pandemi sürecinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan hizmetler hakkında bilgi verdi.

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Meclis Başkanı Mehmet Havalı'nın da katıldığı ziyarette mevsimlik tarım işçilerinin sosyal güvenliği, tevkifat işlemleri, kayıtlı istihdam ve pandemi sürecinde iş dünyasına sağlanan teşvikler hakkında görüşüldü.

SGK Nevşehir İl Müdürü Mehmet Baltacı ve beraberindeki heyeti borsada ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'da, İl Müdürü Baltacı'ya ziyareti için teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ile son buldu.