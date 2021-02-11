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Sevgililer Günü için altın alacaklar dikkat
Her yıl olduğu gibi bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla altın ve çiçekler en çok hediye olarak seçilen ürünler arasında geliyor.
Nevşehir 11.02.2021, 13:28
Her yıl olduğu gibi bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla altın ve çiçekler en çok hediye olarak seçilen ürünler arasında geliyor.
Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, Sevgililer Günü’ne özel altınlarda herhangi bir indirimin söz konusu olmayacağını ancak firmaların işçilik üzerinden indirim yaptıklarını belirtti. Uzer, “Şimdi altının fiyatı bellidir. Sevgililer Günü’nde altına altın fiyatı üzerinden bir indirim yapılması söz konusu değildir. Burada firmalar kendi işçiliklerinden ödün vererek işçilik üzerinden indirim yapıyorlar. Tabi bu da fiyatlara bir şekilde yansıyor. Ama altın fiyatı üzerinden altına herhangi bir indirim yapılması söz konusu değil” diye konuştu.
“Çiçeklere Sevgililer Günü zammı”14 Şubat Sevgililer Günü’nün vazgeçilmez hediyelerinden olan çiçeklere ise artan talep sonrasında Sevgililer Günü zammı uygulandı. Nevşehir’de çiçekçilik sektörü ile uğraşan Tuncay Türkmen 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yoğunluklarının başladığını ifade etti. Türkmen, “Yoğunluğumuz başladı. İnsanları birbirlerini seviyor ve sevdiklerini mutlu etmek için çiçek alıyorlar. Sevgililer Günü için özellikle güllere yoğun ilgi var. Bu yıl güller 10 lira 15 lira bandında gidiyor. Çiçeklere Sevgililer Günü için zam tabi ki var. Niye zam var. Talep arttığı için fiyatlar yükseliyor. Yoksa bizim kazancımız aynı. Çiçek siparişi vermek isteyenler erkenden siparişlerini verirse bizde daha erken teslim ederiz” dedi.