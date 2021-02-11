Sevgililer Günü için altın alacaklar dikkat

Her yıl olduğu gibi bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla altın ve çiçekler en çok hediye olarak seçilen ürünler arasında geliyor.

14 Şubat Sevgililer Günü’nün Pazar gününe gelmesi nedeniyle Nevşehir’de sarraflarda Sevgililer Günü yoğunluğu yaşanıyor. Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, Sevgililer Günü için en çok tek taş ve beş taş yüzüklere ilginin olduğunu söyledi Uzer, “Her sene Sevgililer Günü’nde biliyorsunuz altına ilgi artıyor. Yine bu senede altına ciddi anlamda ilgi var. Hafta içinde işler oldukça yoğundu ama yarın daha da artacağını bekliyoruz. İnşallah bu Sevgililer Günü’nü de yoğun bir şekilde çalışarak kapatacağız. Son 5 yılda en çok tek taş, beş taş ve pırlanta ürünler ilgi görüyor. Bunun yan sıra baget taşlar, zincirler ciddi anlamda ilgi görüyor” dedi.

Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, Sevgililer Günü’ne özel altınlarda herhangi bir indirimin söz konusu olmayacağını ancak firmaların işçilik üzerinden indirim yaptıklarını belirtti. Uzer, “Şimdi altının fiyatı bellidir. Sevgililer Günü’nde altına altın fiyatı üzerinden bir indirim yapılması söz konusu değildir. Burada firmalar kendi işçiliklerinden ödün vererek işçilik üzerinden indirim yapıyorlar. Tabi bu da fiyatlara bir şekilde yansıyor. Ama altın fiyatı üzerinden altına herhangi bir indirim yapılması söz konusu değil” diye konuştu.

“Çiçeklere Sevgililer Günü zammı”

14 Şubat Sevgililer Günü’nün vazgeçilmez hediyelerinden olan çiçeklere ise artan talep sonrasında Sevgililer Günü zammı uygulandı. Nevşehir’de çiçekçilik sektörü ile uğraşan Tuncay Türkmen 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yoğunluklarının başladığını ifade etti. Türkmen, “Yoğunluğumuz başladı. İnsanları birbirlerini seviyor ve sevdiklerini mutlu etmek için çiçek alıyorlar. Sevgililer Günü için özellikle güllere yoğun ilgi var. Bu yıl güller 10 lira 15 lira bandında gidiyor. Çiçeklere Sevgililer Günü için zam tabi ki var. Niye zam var. Talep arttığı için fiyatlar yükseliyor. Yoksa bizim kazancımız aynı. Çiçek siparişi vermek isteyenler erkenden siparişlerini verirse bizde daha erken teslim ederiz” dedi.