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Sevgili Peygamberimiz bir fazilet ve hidayet güneşi

Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş, yayınladığı kutlama mesajında; “Tüm insanlığı onurlandırmak üzere dünyaya teşrif eden Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) Mevlid - i Şeriflerinin yıl dönümünün idrak edeceğiz.

Nevşehir 17.10.2021, 18:48
Sevgili Peygamberimiz bir fazilet ve hidayet güneşi

NEVŞEHİR(MHA) Peygamberimizin doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır. İnsanlık için yepyeni bir gün doğmuş, aydınlık bir devir açılmıştır. Bir fazilet güneşi ve hidâyet meşalesi olan Sevgili Peygamberimizin gönderilişi, Yüce Allah’ın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir. 

Bu duygu ve düşüncelerle rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede; İnsanımızın içinde var olan yardımlaşma ve dayanışma duygularının en güzel şekilde yaşanması dileğiyle hemşehrilerimin ve tüm İslam âleminin Mevlid Kandili’ni kutluyorum” dedi. 

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