Son Dakika
Sevgili Peygamberimiz bir fazilet ve hidayet güneşi
Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş, yayınladığı kutlama mesajında; “Tüm insanlığı onurlandırmak üzere dünyaya teşrif eden Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) Mevlid - i Şeriflerinin yıl dönümünün idrak edeceğiz.
Nevşehir 17.10.2021, 18:48
Bu duygu ve düşüncelerle rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede; İnsanımızın içinde var olan yardımlaşma ve dayanışma duygularının en güzel şekilde yaşanması dileğiyle hemşehrilerimin ve tüm İslam âleminin Mevlid Kandili’ni kutluyorum” dedi.