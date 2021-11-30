Serdar Tuncer İle Söyleşi ve Şiir Gecesi 3 Aralık Cuma Akşamı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlü tarafından düzenlenen kültür-sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

Son dönemde konserden söyleşiye, konferanstan tiyatroya, panelden imza günlerine birçok etkinliği gerçekleştirerek ünlü sanatçıları Nevşehirliler ile buluşturan Nevşehir Belediyesi 3 Aralık Cuma akşamı Şair, yazar ve televizyon programcısı Serdar Tuncer’i konuk edecek.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan ‘Şiirli Muhabbet’ adlı programda sanatçı hayranları ile sohbet ederek şiirlerini seslendirecek.

Saat 20.30’da başlayacak olan söyleşi ve şiir gecesine dileyen tüm sanatseverler ücretsiz olarak katılabilecek.