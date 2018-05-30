Semerkand’tan Cumhur İttifakına destek açıklaması

Feralan; “Bağımsızlığımızı tahakküm altına almaya çalışan her türlü prangalardan kurtulmuş milli ve manevi değerlerini muhafaza eden ve geliştiren, bölgesinde lider, ezilenlere umut, dünya barışının teminatı olacak büyük Türkiye’nin inşası en önemli hedeflerimizden biridir. Yeni hükümet sisteminin hedeflerimize ulaştıracağına, Devletin millet için var olduğu esası ile imtiyazlı bir kesimi değil toplumun tamamını güvence altına alacağına, vesayet sistemine son vereceğine, sözü ve kararı gerçek sahibi olan millete tevdi edeceğine inanmaktayız. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz” ifadelerinde bulundu.