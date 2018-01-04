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Selmanpakoğlu muradına erdi

Hacıbektaş belediyesi bir zamanlar ödenemeyen borçlar nedeniyle elektrikleri kesilen belediyenin güneş enerjisi ile elektrik üretimine geçtiğini duyurdu.

04 Ocak 2018 Perşembe 13:21
Selmanpakoğlu muradına erdi
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Hacıbektaş belediyesi bir zamanlar ödenemeyen borçlar nedeniyle elektrikleri kesilen belediyenin güneş enerjisi ile elektrik üretimine geçtiğini duyurdu.

Toplamda 1000 kws olan 500 kws’lik iki adet güneş enerjisi ile elektrik üreten sistemi Hacıbektaş’ta 30 Aralık 2017 tarihinden itibaren kuruldu.

İller Bankası Genel Müdürlüğüne, Kayseri Bölge Müdürlüğüne, MEDAŞ Genel Müdürlüğüne ve emeği geçenlere teşekkür eden Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, güneş enerjisi elektrik üretiminin ilçeye hayırlı olmasını temennisinde de bulundu.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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