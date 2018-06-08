'Şehrimizi daha güzel yarınlara taşıma kararlılığındayız'

öncesinde halka hitap eden Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, “Devleti yönetenlerin halkın karşısında değil, yanında olduğu, halkla iç içe olduğu siyasi anlayışa sahip bir partinin neferi olarak, Nevşehir’imiz için en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. ”dedi.

BELEDİYEMİZİN KAPILARINI HALKIMIZA SONUNA KADAR AÇTIK

Belediye meclis üyeliğiyle başlayan ve üç dönemdir başkan yardımcısı olarak devam ettiği bu kutlu yolda, Belediye Başkanı olarak halka hizmet etmenin nasip olduğunu dile getiren Seçen “ Rabbime şükürler olsun. Tabiat ve coğrafyasıyla eşi benzeri görülmeyen Nevşehir’de yaşıyor olmak ve siz çok kıymetli Nevşehirlilere hizmet etmek, benim için çok büyük bir onur. Ve ben, ne kadar zor ve sorumluluk gerektiren bir görevle onurlandırıldığımın bilincindeyim. Biliyorum ki, Nevşehir için, sizler için ne yapsak az. Devleti yönetenlerin halkın karşısında değil, yanında olduğu, halkla iç içe olduğu siyasi anlayışa sahip bir partinin neferi olarak, Nevşehir’imiz için en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Belediyemizin kapılarını siz kıymetli hemşehrilerimize sonuna kadar açtık, “Gelin Nevşehir’i birlikte yönetelim, gelin Nevşehir’imizi daha güzel yarınlara taşıyalım” diyoruz. Şehrimize hizmet etmeye, sizlerle istişare içerisinde devam ediyoruz. Nevşehir’imizi daha güzel yarınlara taşıyabilmek için sizin bizlerden beklentileriniz çok önemli. Sizlerin sesine kulak vererek, ilk etapta belediye içinde bir dizi değişimler gerçekleştirdik ve değişimlere devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarımla sizlerin, teveccühünü ve güvenini kazanmak için her türlü çabayı sarf edeceğimize emin olabilirsiniz.” şeklinde konuştu.

PROJELERİMİZİ HALKIMIZLA YAPACAĞIMIZ İSTİŞARELERLE HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Halkın beklenti ve ihtiyaçlarına karşılık verebilecek nitelikte hizmetler üretmeye var güçleri ile çalışacaklarına vurgu yapan Belediye Başkanı Seçen şöyle konuştu: “ Şüpheniz olmasın ki, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki görev sürem içerisinde de, sizlerin beklenti ve ihtiyaçlarına karşılık verecek hizmetler ortaya koymaya var gücümle devam edeceğim. Sizlere, belediyemizin projelendirdiği ve TOKİ işbirliği ile yürütülen 1410 konutun inşaat çalışmalarının başladığının müjdesini vermek istiyorum. Nevşehir-Aksaray Çevre yolu üzerinde, toplam 112 bin metrekarelik bir alanda alt yapı çalışmaları hızla devam ediyor. Konutlarımızın sizlere arz edileceği zamanı ise en kısa süreçte açıklayacağız. Nevşehir’e ve Nevşehirlilere şimdiden hayırlı olsun. “ dedi.

NEVŞEHİR, İNŞAALLAH 3 DE 3 DİYECEK

Ülkemiz için bir milat niteliğindeki 24 Haziran seçimlerinde de Nevşehirli hemşehrilerinin üzerlerine düşeni yerine getireceklerine olan inancını yineleyen Seçen: “ Benim kadim şehrim, Nevşehir! Her zamanki gibi çok güzelsin. Biliyorum ki 24 Haziran’da da yine böyle güzel olacaksın. Aziz Nevşehirliler, 3 dönemdir, 3-0 la evet dediniz, AK Parti dediniz. Bugün bizleri burada sevgi seliyle karşılayan siz kıymetli hemşehrilerimden görüyorum ki, ülkemiz için milat olacak 24 Haziran gününde, Nevşehir’de sandıklar yine, 3 de 3 diyecek. Nevşehir’imiz, “tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet” düsturu ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başkanı yapacak. Vakit Nevşehir Vakti diyecek. Vakit Birlik Vakti diyecek, Vakit Türkiye Vakti diyecek.” dedi.