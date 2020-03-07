Şehitlerimiz için Hatim Programı Düzenlendi

Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, Terörle Mücadele, 15 Temmuz, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve İdlip Şehitlerimiz için Dua Ordusu Kıyamda idi..

Toprağı su ile yoğurursan çamur, kan ile yoğurursan vatan olur...

Bu vatan için canlarını ortaya koyan yakın uzak tarihten şehitlerimize verdiğimiz değeri göstermek için onlara manevi hediyeler sunmak istedik. Amacımız öğrencilerimize vatan millet aşkını Allah yolunda şehitliğin değerini aktarmak, şehitlerimize gösterilecek vefanın her Türk Müslüman evladında bulunması gereken duygu olduğunu anlatmaktı. Her sınıfta Kuran-ı Kerim derslerinde sayfalar paylaşılarak bir günde birden fazla hatim bağışlanmıştır. Etkinliği taçlandırmak için de okulumuz camisinde Cuma namaz öncesi yine geçmişteki şehitlerimiz ve İdlib de yeni şehit verdiklerimiz için hatim okunmuş ve duası yapılmıştır. Öğrencilerimize Şehitlik-Gazilik kavramlarının İslam dinindeki yerleri ayet ve hadisler ışığında öğrencilerimize aktarılmıştır.