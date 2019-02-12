Şehit Yakup Avşar, Nevşehir’den Uğurlandı

Kapadokya Havalimanı’nda düzenlenen uğurlama törenine; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Acıgöl Kaymakam Vekili İsmail Erdoğan, Hacıbektaş Kaymakamı ve Gülşehir Kaymakam Vekili Yiğit Yaşar Demirer, Derinkuyu Kaymakam Vekili Halil İbrahim Yeşilyurt, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Şımarmaz, Şehit Yakup Avşar’ın ailesi ve yakınları katıldı.

Vali İlhami Aktaş, helikopter kazasında şehit olan askerlerimize ve Teknisyen Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar’a Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diledi.

Daha sonra Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar’ın naaşı, memleketi olan Niğde iline karayolu ile uğurlandı.