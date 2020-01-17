Şehit Polis Memuru Furkan Demir Kabri Başında Anıldı

Anma törenine Furkan DEMİR'in ailesi ve yakınları, İl Emniyet Müdürümüz Mehmet ARTUNAY ve eşi Polis Eşleri Derneği Nevşehir Şube Başkanı Seçgin ARTUNAY, İl Jandarma Komutanı Hüsamettin EROL, JAKEM Komutanı Ercan ALTIN, Nevşehir Vatan Şehitleri ve Malulleri Der.Bşk. Ramazan ÇİFTÇİ, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Hüseyin ŞENER Emniyet Müdürlüğümüz personeli ve sevenleri tarafından mezarı başında özgeçmişinin okunması ardından mezarına karanfil bırakılarak dua edildi.

Şehit Furkan Demir Adına Mevlidi Şerif Programı Düzenlendi

Nevşehir Valimiz Sayın İlhami AKTAŞ, Milletvekili Mustafa AÇIKGÖZ, Belediye Başkanı Rasim ARI’nın da iştirak ettiği, Merkez Çetinel Camii’nde Cuma Namazı öncesi Mevlidi Şerif Programı Düzenlendi.

Nevşehir Valimiz Sayın İlhami AKTAŞ, İl Emniyet Müdürümüz Mehmet ARTUNAY ve eşi Polis Eşleri Derneği Nevşehir Şube Başkanı Seçgin ARTUNAY, İl Jandarma Komutanı Hüsamettin EROL, JAKEM Komutanı Ercan ALTIN, İl Müftüsü Yakup Öztürk, Şehit Polis Memuru Furkan Demir’in ailesi, yakınları, İl Protokolü, müdürlüğümüz personeli ile çok sayıda vatandaşımızın katıldı.

Proğramda; Nevşehir Müftülüğü İlahi Ekibince Mevlid-i Şerif, Kur’an-ı Kerim, salâvatlar, tekbirler ve ilahiler okundu.

Cami çıkışında ise cemaate, ikramlarda bulunuldu.

16.01.2017 günü Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, bölücü terör örgütünün düzenlediği silahlı saldırı sonucu şehit olan Şehit Polis Memuru Furkan DEMİR şehadetinin üçüncü yıldönümünde Şehit Furkan Demir İmam Hatip Ortaokulu'nda dualarla anıldı.

Anma törenine Furkan DEMİR'in ailesi ve yakınları, Nevşehir Valimiz Sayın İlhami AKTAŞ' ın eşi hanımefendi Songül AKTAŞ, İl Emniyet Müdürümüz Mehmet ARTUNAY ve eşi Polis Eşleri Derneği Nevşehir Şube Başkanı Seçgin ARTUNAY, İl Jandarma Komutanı Hüsamettin EROL, JAKEM Komutanı Ercan ALTIN, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş DEMİR, Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Murat DEMİR, Nevşehir Müftüsü Yakup ÖZTÜRK, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin ŞENER, Gazi ve Şehit Aileleri yakınları, Şehit Semih Turgut Ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Şehidimize Allah'tan rahmet kederli ailesine, teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Ruhu Şad Olsun.