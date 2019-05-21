“Şehit Emanetleri” Ürgüp’te sergilenecek

Ürgüp Belediyesi tüm Türkiye’de büyük ilgi gören Şehit Emanetleri Sergisi’ni Ürgüp halkı ile buluşturuyor.

Ürgüp Belediyesi ramazan etkinlikleri kapsamında Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki terör olaylarında yaşamını yitiren 210 kahraman şehidin kıyafet ve eşyalarından oluşan Şehit Emanetleri Sergisi’ni Ürgüp’e getiriyor.

Ürgüp’te 37’ncisi açılacak olan, Özal’dan Yazıcıoğlu’na, Savcı Kiraz’dan Eşref Bitlis’e kadar bir çok isimli ve isimsiz şehidimizin kişisel eşyalarından oluşan Şehit Emanetleri Sergisi, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 14.30’da ilçe protokolünün katılımıyla Turgut Özal Kültür Merkezinde açılacak.

“Ramazan sokağında sergilenecek”

210 Şehit ve Devlet Büyüğünün emanetlerinden oluşan kıyafet ve eşyalar, Turgut Özal Kültür Merkezinde protokol tarafından açılışı yapıldıktan sonra, İl merkezi ve çevre ilçelerinden de yoğun ilginin olduğu Ürgüp Ramazan Sokağına taşınacak, 25 Mayıs Cumartesi günü iftardan sonra ziyarete açık olacak şehit emanetleri sergisi 3 gün boyunca Ürgüp Ramazan sokağında sergilenecek.

Şehitlerimizin her zaman hatırlanması ve çocuklarımıza gençlerimize her zaman anlatılması gerektiğini vurgulayan Ürgüp Belediye Başkanı Ecz. Mehmet Aktürk, "Genç nesillere milli bilinç kazandırmak için 37. Şehit Emanetleri Sergimizde bunlardan birisi. Sergide 210 şehidimizin emaneti olacak. Ramazan sokağımıza çocuklar, gençler yoğun ilgi gösteriyor, dolayısıyla ramazan sokağımıza gelen misafirlerimiz, hemşehrilerimiz bu sergimize katılarak vatanımızın bütünlüğü için mücadele eden kahraman şehitlerimizin emanetlerini görme imkânı bulacak. Allah yolunda, vatan - millet uğruna, bayrağımızın bu topraklarda dalgalanması ve ezanın dinmemesi uğruna göğsünü düşmana siper eden tüm şehitlerimizi şükranla, minnetle yâd ediyorum. Allah hepsine rahmet eylesin” diye konuştu.