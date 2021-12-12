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Şehit Aksöz’ün cenazesi memleketi Nevşehir’e getirildi
Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün cenazesi İstanbul’dan Nevşehir’e getirildi.
Nevşehir 12.12.2021, 13:09
NEVŞEHİR(KHA)-Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde PKK’nın saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz’ün cenazesi İstanbul’da baba evinden helallik alınmasının ardından hava yoluyla Nevşehir’e getirildi.
Şehit Aksöz’ün cenazesini Kapadokya Havalimanında Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, protokol üyeleri karşıladı.
Şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz’ün cenaze namazı öğlen namazına müteakip Alacaşar köyünde kılınacak.