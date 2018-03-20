Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Düzenlendi

Acıgöl Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'ncü yıl dönümü nedeniyle şehit aileleri ve gazilerin onuruna bir yemek verildi.

Şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen yemeğe Sayın Valimiz İlhami Aktaş, Kaymakam Ömer Tuğrul KUNDAKÇI, Belediye Başkanı Ercan ERTAŞ, İl Genel Meclis Üyeleri, İlçe Jandarma Komutanı, Emniyet Amiri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü, İlçe Müftüsü, Yazı İşleri Müdürü katıldı.

Vali İlhami AKTAŞ ve Kaymakam Ömer Tuğrul KUNDAKÇI Şehit aileleri ve gaziler ile tek tek ilgilenerek isteklerinin bulunup bulunmadığını sordular. İlçe Müftümüz Tahsin MUTLU tarafından aziz şehitlerimizin ruhları için dua edildi.