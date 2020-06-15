Şehir İçi Trafik Yoğunluğunu Önemli Ölçüde Azaltacak Alternatif Yolda Sıcak Asfalt Serimine Başlandı

Anayol ve caddeleri sağlam bir altyapıya kavuşturarak gerçekleştirdiği sıcak asfalt serimi ile vatandaşların hizmetine sunan Nevşehir Belediyesi, alternatif yolları da konforlu hale getiriyor.

Bu kapsamda, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nden gelerek Nevşehir Kalesi yanından Niğde Kavşağı’na ve Nevşehir Külliyesi önünden TUİK Kavşağı’na uzanan yolda bir süre önce altyapı çalışmalarına başlayan belediye ekipleri çalışmalarını tamamladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, yol güzergahında bulunan ve 350 Evler, Esentepe ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesini besleyen içme suyu ana isale hattı yenilenirken, özellikle sağanak yağışlarda kale bölgesinden gelebilecek sel sularına karşıda yağmur suyu drenaj hattı oluşturuldu.

Altyapı çalışmaları ile birlikte zemin iyileştirme çalışması da gerçekleştirilerek pmt serimi yapılan yolda haftanın ilk günü ile birlikte sıcak asfalt serimi başladı.

Kısa sürede tamamlanması planlanan asfalt seriminin ardından aydınlatma direkleri dikilecek olan yol, araç sürücülerinin Atatürk Bulvarı ve Osmanlı Caddesi’nin kullanmadan şehir merkezinden sanayi bölgesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne kısa sürede ulaşımlarını sağlayacak ve aynı şekilde bu bölgelerden şehir merkezine gelen araç sürücüleri için de büyük kolaylık sağlayacak.

Nevşehir Kalesi etrafındaki kaya oyma yamaç yerleşim merkezinin turizme açılması ile kullanımı daha da artacak ve şehir içi trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak yol boyunca aynı zamanda refüj ve yaya kaldırımı çalışması da yapıldı.



