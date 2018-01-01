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Şehidin kardeşine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Derinkuyu İlçe Kaymakamı Murat Öztürk, bu vatan ve bayrak için Gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerin ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor.

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:14
Şehidin kardeşine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
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Derinkuyu İlçe Kaymakamı Murat Öztürk, bu vatan ve bayrak için Gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerin ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Şehit Mustafa Demir’in kardeşi Oktay Demir'in ameliyat olduğunu öğrenen Kaymakam, Şehidin kardeşini evinde ziyaret etti.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Öztürk, Devletimizin her zaman yanlarında olduğunu hatırlatarak her türlü sorunlarında Devletin kapısının sonuna kadar açık olduğunu her zaman olduğu gibi bir kez daha yineledi.

Ziyarette Kaymakama İlçe Jandarma Komutanı Hanifi Ok, İlçe Emniyet Amiri Vekili Özhan Serim, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Şahin eşlik ettiler.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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