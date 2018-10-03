Şehidimizin Babası Ebediyete Uğurlandı

Hayatını kaybeden 64 yaşındaki Salim Demir’in Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Derinkuyu Kaymakam Vekili İsmail Erdoğan, Derinkuyu Belediye Ahmet Balcı, kurum müdürleri, vatandaşlar ve merhumun yakınları katıldı.
Törene katılan Vali Aktaş, merhum Salim Demir’in ailesini üzüntülü anlarında yalnız bırakmayarak acılarını paylaştıklarını ifade etti, başsağlığı dileklerinde bulundu ve merhuma Allah’tan rahmet diledi.
Kılınan cenaze namazının ardından helallik alınarak Şehit Babası Salim Demir, Derinkuyu mezarlığında toprağa verildi.
Şehidimiz Asker Mustafa Demir, 1997 yılında Şırnak’ta şehit düşmüştü.Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 14:55