Şehidimiz Şevket Tekin İçin Mevlid-İ Şerif Okundu

Şanlıurfa / Akçakale / Tekçe Hudut Karakolunda vatani görevini yaparken, PKK/PYD Terör örgütü tarafından atılan havan mermisinin Hudut Karakoluna düşmesi sonucu Şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin’in için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Şehit Şevket Tekin’in ailesinin ikamet ettiği Avanos İlçesi Yukarı Mahalle Sigorta Evleri önüne kurulan taziye çadırında din görevlileri tarafından Mevlid-i Şerif, Aşr-ı Şerifler okunarak, salavatlar getirildi. Duası ise İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından yapılarak, Şehidimiz Şevket Tekin’in ve tüm şehitlerimizin ruhlarına bağışlandı.

Program sonrası tüm katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Mevlid-i Şerif programına; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı A. Kürşat Şahin, Avanos Kaymakamı Olgun Öner, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, İl Müftüsü Yakup Öztürk, Vatan Şehitleri ve Gazileri ve Malulleri Dernek Başkanı Ramazan Çiftçi, Şehit ailesi ile yakınları, askeri erkan, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.