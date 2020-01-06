Şehidimiz Şevket Tekin İçin Mevlid-İ Şerif Okundu

Şanlıurfa / Akçakale / Tekçe Hudut Karakolunda vatani görevini yaparken, PKK/PYD Terör örgütü tarafından atılan havan mermisinin Hudut Karakoluna düşmesi sonucu Şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Şehidimiz Şevket Tekin’in isminin verildiği Şehit Şevket Tekin Merkez Camii’nde din görevlileri tarafından Mevlid-i Şerif, Aşr-ı Şerifler okunarak, salavatlar getirildi. Duası ise İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından yapılarak, Şehidimiz Şevket Tekin’in ve tüm şehitlerimizin ruhlarına bağışlandı.

Kılınan öğle namazı sonrası cami çıkışında şehit ailesi tarafından tüm katılımcılara Tahinli simit, lokum ve meyve suyu ikramında bulunuldu.

Daha sonra, İl Müftüsü Yakup Öztürk’ün yaptığı açılış duasının ardından Şehidimiz Şevket Tekin’in isminin verildiği, tabela üzerindeki Türk Bayrağı Kurdelesi açılarak, Merkez Yeni Camii’nin ismi, “Şehit Şevket Tekin Merkez Camii” olarak değiştirildi.

Akabinde de tabela üzerinden indirilen Türk Bayrağı ise Vali İlhami Aktaş tarafından şehit annesi Gülay Tekin hanıma teslim edildi.

Mevlid-i Şerif ve açılış programına; Vali İlhami Aktaş, Avanos Kaymakamı Olgun Öner, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Müftüsü Yakup Öztürk, Avanos İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Ürgüp İlçe Müftüsü A. Muhammet Çınar, Vatan Şehitleri ve Gazileri ve Malulleri Dernek Başkanı Ramazan Çiftçi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener, daire müdürleri, Şehit ailesi ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.