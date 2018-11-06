Şehidimiz Semih Turgut’un mezarlığı ziyaret edildi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken 04.11.2016 tarihinde Şehit olan Polis Memuru Semih TURGUT’un Ölüm Yıldönümü olması nedeniyle Gülşehir-Gümüşkent’te bulunan mezarı Emniyet Müdürümüz Mehmet ARTUNAY, Polis Eşleri Nevşehir Şube Başkanı Seçgin ARTUNAY ve Emniyet Müdürlüğümüz personelinin katılımı ile mezarı başında Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi, programa şehidimizin babası ve yakınları katıldı.

Şehidimizin Özgeçmişi…

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Semih TURGUT, 04.11.2016 günü saat 08.00 sıralarında Diyarbakır/Bağlar İlçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binasına bölücü terör örgütü mensuplarınca bombalı araçla yapılan saldırı sonucu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 04.01.2016 günü Şehit olmuştur.

Şehit Polis Memuru Semih TURGUT’a 15/05/1978 tarihinde Nevşehir İlinde dünyaya gelmiş, 05/07/2003 yılında Polis Meslek Yüksek Okulundan başarıyla mezun olarak ilk görev yeri olan İstanbul İline atanmış, 25/07/2011 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde çalışmaya başlamıştır, evli iki çocuk babası olan şehidimiz yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı değişik zamanlarda taltif ve takdirlerle ödüllendirilmiştir.

Şehidimize Allah'tan rahmet kederli ailesine, teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2018, 09:59